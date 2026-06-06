元十両で夏場所限りで引退した勇磨（阿武松）が６日、両国国技館で断髪式を行った。約２００人がハサミを入れ、師匠の阿武松親方（元幕内・大道）が止めバサミ。「入門した頃はまさか十両まで上がって国技館で断髪式を行えるなんて思わなかった」と感無量。母・操絵さんから花束を渡され「女手一つで男三兄弟を育ててくれた」と感謝した。小５で相撲を始め、１５歳で入門した。１４年春場所で初土俵。「相撲の世界は厳しくて、