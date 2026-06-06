香川県高校総体2026 【香川県高校総体】6日に行われたライフル射撃の結果は以下の通りです。 〈エアライフル男子個人〉1位大西康太（坂出商 2年）550.8点 〈エアライフル女子個人〉1位吉川莉央（高松工芸 2年）604.7点 〈ビームライフル男子個人〉1位平井寛治（高瀬 3年）607.7点2位豊岡祐弥（高瀬 2年）607.6点3位青荘太（高瀬 2年）596.5点4位佐野真成（高瀬 3年）556.3点5位樋笠名興（高瀬 2年）555.0