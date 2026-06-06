◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦ＦＣ東京１―３（２戦合計３―５）Ｃ大阪（６日・ＭＵＦＧ国立）Ｃ大阪が前半に３得点し、３位・４位決定戦を制した。先にネットを揺らしたのはＦＣ東京だった。前半５分、ＣＫからＦＷマルセロヒアンがシュートを放ち、こぼれ球をＭＦ佐藤恵允が押し込んだが、直前でヒアンにハンドがあったとして取り消しとなった。前半１０分、Ｃ大阪はＦＷ本間至恩が右足で先制。