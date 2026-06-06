明日7日から8日は、前線を伴った低気圧が東シナ海から西日本の南岸付近を進む見込みです。明日7日は九州から東海の太平洋側で雨雲が発達しやすく、総雨量が200ミリを超える所があるでしょう。鹿児島県(奄美地方除く)では、7日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生する可能性があります。また、関東では8日(月)の朝にザっと雨脚が強まる所がありそうです。7日〜8日低気圧が西日本〜東日本の南岸を進む明日7日は、前線を伴った低