スーパーのお惣菜ピザといえば、「手ごろだけれど味はそこそこ」というイメージがありませんか？ しかし、スーパーマーケット「TOP」のピザ売り場を見てびっくり！ 店内焼きたてピザだけでなく、自宅で焼けるチルドタイプまで並んでおり、種類も豊富なんです。今回は、実際に人気がありそうな4種類を食べ比べ！ 王道マルゲリータからお惣菜感たっぷりのピザまで、味やボリュームを正直にレビューします。普段、午前中に行く