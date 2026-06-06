◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―日本ハム（６日・神宮）日本ハムの山崎福也投手（３３）が「７番・投手」で“二刀流”出場したが、３打数０安打で、パ・リーグ投手新記録となる６年連続安打とはならなかった。第１打席が三直、第２打席目は中飛、第３打席は三邪飛に倒れた。本業の投手としては、今季初先発で５回２／３を投げ４安打無失点の快投を見せた。登板後は「ゼロに抑えられたことが何よりも良かったです