政治記者・解説者として鋭い言論を展開する今野忍氏による新連載「これ、誰も言わないんですけどね」がスタート。第1回は辺野古の抗議船転覆死亡事故の悲劇はなぜ生まれたのか──。【写真】辺野古沖で転覆した抗議船「不屈」「辺野古転覆」事故は"人災"だった5月15日から3泊4日の日程で、WEBメディア「ReHacQ（リハック）」の取材クルーと沖縄へ飛んだ。3月に発生した辺野古沖のボート転覆事故の真相を追うためだ。米軍基地