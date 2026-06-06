小国町の飯豊連峰に5日登山に出掛け、雪庇で身動きが取れなくなっていた男女3人は、６日午前、山岳救助隊と合流しました。７日に下山する予定です。遭難しているのは茨城県守谷市の無職の男性（65）といずれも50代の女性2人のあわせて3人です。3人は5日午前6時30分ごろから小国町小玉川の飯豊連峰の通称・石転び沢に登山にでかけた際、雪渓を登るための装備が不十分であったため、午後4時ごろから身動きが取れなくなり、救助を求め