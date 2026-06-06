歌手の和田アキ子（76）が6日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。自宅に来るも思わず「お願いだから帰って」と言ってしまった人気女性タレントを明かす場面があった。この日のゲストは女優で歌手の観月ありさ。観月とは10代の頃に出会い、今では定期的に会って、飲む仲だというタレントの島崎和歌子に話題が及んだ。和田は「和歌子はしょっ