◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフ第2戦C大阪3―1FC東京（2026年6月6日MUFG国立）3、4位決定戦のプレーオフ第2戦が行われ、C大阪が3―1でFC東京を下し、2戦合計5―3で3位となった。ホームでの第1戦を2―2で終え、迎えた敵地での第2戦。序盤にFC東京のゴールがVARで取り消され、その直後の前半10分だった。ショートカウンターでDF畠中槙之輔がダイレクトの縦パスを送り、ボールを受けたMF柴山昌也が巧みなスルーパス