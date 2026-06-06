歌舞伎俳優の尾上右近（34）が6日、都内で自主公演「研の會」（9月5、6日大阪・国立文楽劇場、10月2、3日東京・明治座）の取材会を行った。「藝阿呆」「鷺娘」「春興鏡獅子」の3演目が上演される。以前より10回目の公演での一区切りを宣言しており、今回は「ファイナル」と銘打った。会見では持参した公演初回、23歳の自身に向けた手紙も読み上げた。「“第10回まで続けます”なんて自信ありげに言っていたけれど、続けられ