俳優の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00）の第21回「風雲！竹田城」が5月31日に放送された。主人公・豊臣秀長（小一郎）が初めて総大将として戦に臨む一方、兄・秀吉の異変を示唆する衝撃的なラストが描かれ、SNSでは「どうした秀吉」「ダークサイド秀吉」など驚きの声が相次いだ。【写真】不穏演出…ネットがざわついたシーン大河ドラマ第65作となる同作は、天下統一を成し遂げた豊臣兄