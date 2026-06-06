カーリングの日本選手権は７日に横浜ＢＵＮＴＡＩで開幕する。６日は横浜市役所で各チームのスキップが出席する会見が行われた。ロコ・ソラーレの藤沢五月（３５）は「今シーズンは、メンバーの入れ替えもありまして、また新しい風を皆さまにお見せできると思います」と笑顔で力を込めた。ロコ・ソラーレは、ともに五輪２大会連続でメダルを獲得した吉田知那美が３月に退団。助っ人として世界選手権でチームに加わっていた小穴