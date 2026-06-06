◇交流戦日本ハム―ヤクルト（2026年6月6日神宮）日本ハムの先発・山崎福也投手（33）の打者としてのパ・リーグ記録更新はならなかった。3度の打席で無安打に終わった。オリックス時代の2021年から杉内俊哉（ソフトバンク）に並ぶ交流戦5年連続の安打を続けていたが、更新とはいかなかった。ここまで中継ぎで7試合に登板したが、この日は「7番・投手」での先発出場。新庄監督は山崎の打撃センスを考慮して、DH制のな