ナインティナイン・岡村隆史がＭＣを務める関西テレビ「おかべろ」が６日放送された。漫談家の綾小路きみまろがゲスト出演。大ブレークを果たした２０００年代のギャラ事情を赤裸々告白した。ハタチで鹿児島から上京し、キャバレー司会者として当時の月収は１万５０００円だったという。桜田淳子、森進一らの専属司会者をへて、１９９５年に漫談家に転身。ネタのテープを個人的に販売したところ、「それをかぎつけたんです、