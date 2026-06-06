ラグビーのNTTリーグワン1部プレーオフは6日、東京・秩父宮ラグビー場で3位決定戦が行われ、埼玉（レギュラーシーズン2位）が東京SG（4位）に26―19で勝った。前半を0―7で折り返した埼玉は、後半に3連続トライを挙げて19―7とリード。さらに1トライを加えて逃げ切った。決勝は7日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行われ、神戸（1位）と東京ベイ（3位）が対戦する。