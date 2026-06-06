「サンドーム福井の鬼瓦にスズメが住んでてかわいい！」【写真】鬼瓦の口の中に愛らしいスズメが！（アップで見る）そんなコメントとともに投稿された写真には、青空を背景にした鬼瓦が写っています。大きな目と牙が印象的な鬼瓦。その口元をよく見ると、空洞のようになった部分に、2羽のスズメが並ぶように顔をのぞかせています。迫力ある鬼瓦と、小さなスズメの組み合わせ。その対比が目を引きます。鬼瓦の表情は力強いのに、口