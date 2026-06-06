「カヨイバコ」が示す次期型の方向性とはトヨタの小型商用バン「タウンエースバン」の次期型登場が現実味を帯びてきました。デビュー18年が経過したロングセラーのフルモデルチェンジについて徹底予想していきます。【画像】超カッコいい！ これが次期「タウンエースバン」の姿!? 画像で見る（30枚以上）現行の4代目タウンエースバンは、2008年のフルモデルチェンジから実に18年が経過しており、商用車としても異例のロング