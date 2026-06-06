フジテレビが新Webtoonレーベル「TOON8（トゥーンエイト）」を始動することを発表した。第1弾となる漫画作品は『報復の暗殺人形（アサシンドール）。2026年6月5日にはプロジェクトの発足と本作のLINEマンガでの配信開始を記念し、都内で発表会が行われた。発表会には、「TOON8（トゥーンエイト）」の主題歌をプロデュースしたBALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE・海沼流星と、作詞を担当した虹色