THE SECOND決勝のステージでとんでもないネタを披露した漫才コンビ・金属バット。無頼なイメージの彼らだが、意外にも資産運用をしているという。NISA、株式投資、老後への備え――40代を迎えた二人は、自分たちの未来をどう見ているのか。 【画像】「この会社を俺は推してるっていうのが株やねん」という名言を残した二人の株の師匠 「己の身を己でなんとかせい」っちゅうね -お二人が資産運用を始めら