＜ヨネックスレディス2日目◇6日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。プロ2年目の22歳・吉田鈴が5バーディ・ボギーなしの「67」をマーク。トータル7アンダー・単独首位に浮上し、ツアー初優勝に王手をかけた。【写真】チップインイーグル締めで大喜びの政田夢乃トータル4アンダー・2位タイに政田夢乃、木戸愛、阿部未悠、福山恵梨、ルーキーの中澤瑠来。トータ