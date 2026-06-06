＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ3日目◇6日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞国内男子メジャーの第3ラウンドが終了した。【写真】さすが最終組…大ギャラリーがズラリ昨年の「日本オープン」以来となる3勝目を狙う片岡尚之が6バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル9アンダー・単独首位に浮上し、日本タイトル2冠に王手をかけた。トータル8アンダー・2位にツアー初