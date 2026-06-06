ミズノから、新作アイアンのアナウンス。「本日11時に情報公開になった『MX FORGED』のご紹介です。軟鉄鍛造で打感を追及したアイアンとなります」と、同社広報。本日から同社オンラインストアで購入が可能で、6番〜PWの5本セットが税込121,000円で製品登録されている。【画像】『MX FORGED』の7番を構えた顔つき「軟鉄素材『S25CM』を採用することでソフトな打感を生み出します。1pc構造ながら深いアンダーカットキャビティ加工に