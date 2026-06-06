漫談家の綾小路きみまろ（75）が、6日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演し、漫談家転身後の稼ぎについて語った。キャバレーのボーイからショーの司会業へ。さらに桜田淳子、森進一らのイベント専属司会へと着々と階段を上がっていった。伍代夏子の司会時代、前座で20分ほどの漫談ステージを任されることがあり、そこでさらに技術を磨いて漫談家に転身した。45歳での大きな挑戦だった。稼ぎを支えたのが