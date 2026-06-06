明治安田J2・J3百年構想リーグのロアッソ熊本は、SC相模原とのプレーオフラウンド第2戦を戦い、3対0で敗れました。 これにより、J2・J3の40クラブで争った特別大会の18位が確定しました。 J2復帰を目指して戦う新シーズンは8月に開幕します。