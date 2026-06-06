松阪競輪場のF1「丸井食品CUPウィンチケット杯」が7日、開幕する。6日は前検が行われた。3月の岐阜最終日の落車で右鎖骨を骨折した伊東佑晟（ゆうせい、23＝三重）は今回が復帰1戦目。本来なら5月の松阪“アクアリッズカップG3ナイター”を走る予定だった。「走りたかったけど、あのときはまだ骨がくっついていなくて…。やれることはやってきたし、もう大丈夫だと思います」追加参戦だが今回がホーム初のS級戦。気合の入