“補聴器をつけた天使”の愛称で知られるタレントの我妻ゆりか（26）が、5月30日放送のテレビ東京系『生きるを伝える』（後8：55）に出演。生まれつきの感音性難聴と向き合ってきた自身の人生を振り返り、活動の原点となった出来事を明かした。【写真】3枚目…ビーチで美脚スラリ！我妻ゆりか我妻は2000年5月15日生まれ、千葉県出身。生まれつき両耳が感音性難聴で、補聴器を着用しながら芸能活動を続けている。現在は、その経