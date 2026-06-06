サッカーのＪ１百年構想リーグは６日、茨城県鹿嶋市のメルカリスタジアムで優勝決定のプレーオフ（ＰＯ）第２戦が行われ、ヴィッセル神戸が鹿島アントラーズに０―２で敗れたものの、２戦合計５―２で優勝を飾った。ヴィッセル神戸は、Ｊ１リーグと天皇杯全日本選手権の２冠を達成した２０２４年以来、２年ぶりのタイトル獲得となった。今大会はＪリーグの新シーズン制移行に伴う約半年間の特別大会で、Ｊ１は２０クラブが東西