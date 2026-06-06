グラビアアイドルで女優の豊田ルナ（23）が6日、都内で行われた初主演映画「シーシュポスたちのまなざし」（監督井上博貴）の公開記念舞台あいさつに出席した。同作は、大学で映像制作を学ぶ主人公が高校時代に起きた男子生徒と男性教師の間で起きた事件の真相に迫るサスペンス。「普通の映画とは違うドキュメンタリーっぽさのある構成で、よりリアリティーが伝わると思う」と自信をのぞかせた。SNSや噂によって真実が曲げ