■MLBドジャース 1×ー0 エンゼルス（日本時間6日、ドジャー・スタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの佐々木朗希（24）が本拠地でのエンゼルス戦に今季11度目の先発登板し、7回、98球を投げて被安打2、奪三振10、四死球2、失点0で降板。両チームはゼロ行進が続き、佐々木に勝敗はつかなかったが、0−0で迎えた9回裏、ドャースのF.フリーマン（36）がソロ本塁打を放ち、サヨナ