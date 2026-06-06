岡山県備前市が約２億９０００万円をかけて建造した観光船「備前丸」（１９総トン、全長１５メートル、定員４７人）の本格的な運用方法が決まらない。２月のデビューから４か月。長崎信行市長は、船の運営・管理を担うコンソーシアム（企業連合）を公募する方針を決め、“放置状態”の解消に乗り出した。（新居重人）同船は２０２２年、日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間〜北前船寄港地・船主集落〜」の構成文化