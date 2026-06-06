◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ3位決定戦東京SG19―26埼玉（2026年6月6日東京・秩父宮ラグビー場）今季限りの現役引退を発表している東京SGのSH流大（33）、CTB中村亮土（35）、PR垣永真之介（34）の3人が、試合後に場内インタビューに応じ、それぞれの現役生活とファンに別れを告げた。最初にインタビューに応じたのは、後半11分から途中出場した中村。入った直後に敵陣でインターセプトに成功すると、