【モデルプレス＝2026/06/06】THE RAMPAGEの神谷健太が6月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開し反響を呼んでいる。【写真】31歳LDHイケメン「野菜たっぷりで体にも良さそう」5日分の作り置き弁当◆神谷健太、5日分の作り置き弁当公開神谷は、「5日分のお弁当作ってく」とつづり、ストーリーズに動画を投稿。クッキングシートを敷いた2個のフライパンに鮭5切れを並べた様子を披露した。続く投稿ではこんがり