◆国際親善試合日本―南アフリカ（６日・ヤンマーハナサカスタジアム）ＦＩＦＡランク５位のサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」は、同５８位の南アフリカ女子代表と対戦。ＭＦ清家貴子がゴールを決め、狩野倫久監督新体制での第１号となった。キックオフの笛が鳴った瞬間から攻撃に転じると、パスをつないで好機を作る。ＤＦ清水梨紗の浮き球パスに抜け出したＭＦ長谷川唯がエリア右から頭で流すと、走りこんだ清家が