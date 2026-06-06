◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦福岡２―１（２戦合計３―２）千葉（６日・フクアリ）Ｊ１千葉は６日、ホームで福岡と対戦し、１―２で敗れた。ホーム＆アウェーで行われたプレーオフラウンド２戦合計２―３で敗れ、百年構想リーグのＪ１最下位が決まった。アウェーで２―２で折り返しホームで迎えた今季最終戦は、前半３２分にＦＷ呉屋がＰＫを決め先制に成功したが、後半に守備が崩れた。後半１２