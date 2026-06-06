◆女子プロゴルフツアーヨネックスレディス第２日（６日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）７人の首位タイからスタートした吉田鈴（りん、大東建託）が５バーディー、ボギーなしの６７で回り、通算７アンダーで、２位に３打差をつけて単独首位に立った。２２歳の人気女子プロの吉田鈴が混戦から抜け出し、ツアー参戦２年目で念願の初優勝に王手をかけた。３打差の２位にツアー史上最長となる１４年ぶりのブラ