◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦鹿島２―０（２戦合計２―５）神戸（６日・メルスタ）東西の１位同士による“優勝決定戦”の第２戦が行われ、鹿島は神戸に２―０で勝利したが、第１戦での０―５の惨敗が重くのしかかり、２戦合計２―５で敗れた。＊＊＊大逆転による“奇跡”のＶを目指した鹿島だったが、５点のビハインドはあまりに非情だった。第１戦で負傷したＦＷ鈴木優磨が今季初の欠