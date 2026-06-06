◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（６日・横浜）ソフトバンク・前田悠伍投手が５回１失点で降板した。今季５試合目の登板となった左腕は初回、２四球と安打で１死満塁のピンチを背負った。続く５番・ヒュンメルに押し出し四球を与えたが、後続は打ち取って最少失点に抑えた。２回以降は４イニング連続３者凡退で走者を許さず。見事な投球内容で流れをたぐり寄せた。「初回はあのような形になってし