◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦１―２位決定戦鹿島２―０神戸（６日・メルカリスタジアム）※２戦合計５―２で神戸が優勝。第１戦は神戸５―０鹿島東西の同一順位が対戦するプレーオフラウンドの第２戦が東地区のホームで行われ、神戸（西１位）はアウェーで鹿島（東１位）との第２戦に臨み、２戦合計５―２で上回り、優勝を決めた。Ｊリーグの来季２０２６―２７年シーズン（８月７日開幕）からの