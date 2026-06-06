休みの日のランチや長時間台所に立ちたくない日は、火の通りが早いひき肉が大活躍してくれます。今日は、ひき肉をメインに使って1品でも満足度の高い「丼レシピ」をご紹介します。 ▼ そぼろで簡単ビビンバ丼 ひき肉と一緒ににんじんや小松菜を炒めて、焼肉のたれやコチュジャンで味つけし、ご飯の上にのせればビビンバ丼のできあがり。野菜も一緒に食べられるのが嬉しいですね。 ▼ 4000人が絶賛！ハンバーグ丼 クックパッド