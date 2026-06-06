◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日―西武（６日・バンテリンドーム）西武の先発・隅田知一郎投手がプロ５年目で初の打点をマークした。２点リードの７回１死二、三塁。左翼スタンドからチャンステーマが鳴り響く中打席に入った左投左打の隅田。１球目を見逃し、２球目で内角１５３キロ直球に対してバットを横に倒して渾身（こんしん）のスクイズを決め、打球は投手前に転がった。捕球した勝野が本塁に送球するも、わず