４日、階段を上る全地形対応のバリアフリーロボットを見る来場者。（上海＝新華社記者／王翔）【新華社上海6月6日】中国上海市の上海新国際博覧センターで6日までの3日間、介護・福祉関連の見本市「2026上海国際福祉機器展」が開かれ、22カ国・地域から約680社が出展した。４日、高齢者用の靴を選ぶ来場者。（上海＝新華社記者／王翔）４日、スタッフの手助けを受けて外骨格ロボットを装着する来場者。（上海＝新華社記者／王翔