7日に横浜BUNTAIで開幕するカーリング日本選手権に向けたスキップ会見が6日、横浜市役所で行われた。五輪イヤーの今季を締めくくる大会で、来季以降の日本代表選考にもなる。前回女王でミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスは仕切り直しの大会。会見に出席した吉村紗也香は「今は凄く楽しみ。みんながそれぞれ良い準備をして横浜に入ることができた。皆さんに楽しんでもらえるような試合ができるよう、最後まで頑張って