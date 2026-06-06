◇プロ野球セ・パ交流戦 中日-西武(6日、バンテリンドーム)中日の先発・大野雄大投手が6回に逆転を許し降板しました。初回は先頭打者にヒットを許すも、以降のイニングは西武打線を無安打に抑え5回までわずか1安打投球を見せていた大野投手。ところが2点リードの6回、2アウトからカナリオ選手にデッドボールを与えると、盗塁の際キャッチャー・石伊雄太選手の悪送球も重なりランナーは3塁へ。その後フォアボールで1塁3塁のピンチを