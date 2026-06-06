◇明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド1位決定戦第2 神戸0−2鹿島（2試合合計5―2）（2026年6月6日メルカリスタジアム）西地区1位の神戸と東地区1位の鹿島による1位決定戦の第2戦が行われ、神戸は0−2で敗れたものの、2試合合計5−2で優勝を決めた。後半23分、25分とわずか2分で2点を失ったものの、元日本代表GK権田修一（37）が好セーブを連発し、チームをけん引した。猛攻を仕掛ける鹿島の前に守護神が立ちは