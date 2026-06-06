1959年（昭和34年）3月10日早朝、東京都杉並区の善福寺川で一人の女性の遺体が発見された。仰向けになり、顔や手、胸部、大腿部が水面から浮き出た状態だった。写真はイメージ©getty身元はBOAC（英国海外航空会社）のスチュワーデス、武川知子さん（当時27歳）。彼女は3月13日に香港行きの便への初乗務を控えていた。競争率100倍以上の難関を突破して採用されたわずか9人のうちの1人が、その3日前に無惨な姿で発見され