いま、男性・女性のどちらにも当てはまらない性自認「ノンバイナリー」の人が戸籍の性別表記を訂正する許可を求めている。【映像】「本当に男性？」と聞かれるノンバイナリー当事者（顔出し）戸籍に、「長女」や「長男」などではなく、「長子」や「子」など、性別を明示しない表記に変更を申し立てた家事審判が行われ、今月、大阪高裁は、男女の性別以外の表記を定めていない戸籍法の運用は、法の下の平等を定めた憲法14条の趣