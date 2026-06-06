W杯北中米大会で連覇を目指すアルゼンチン代表のリオネル・スカローニ監督（48）は5日、左太腿裏の筋肉疲労の影響が懸念されているFWリオネル・メッシ（38＝マイアミ）が順調に回復していることを明かした。地元メディアによると、指揮官は6日の親善試合ホンジュラス戦（米テキサス）に向けた会見で「レオ（メッシ）の経過は良好。既に一部は全体練習に合流してこなしている。別メニューでの調整はしていない。状態は大きく上