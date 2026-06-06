ニューヨーク・ニックスは、6月6日（現地時間5日、日付は以下同）に敵地フロストバンク・センターで臨んだ「NBAファイナル2026」第2戦で、サンアントニオ・スパーズに105－104で競り勝った。 試合は第2クォーター序盤にホームのスパーズが12点差をつけるも、ニックスが巻き返して逆転。カール・アンソニー・タウンズとジョシュ・ハートがファウ