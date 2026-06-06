EXILE AKIRAが、自身初のソロ名義となるデジタルEP『URBAN SAVAGE』を、デビュー20年目を迎える本日6月6日にリリースした。 （関連：稲垣吾郎がEXILE AKIRAと11年ぶりの再会坂道グループも着用、“ジャージ”が生んだ『紅白』秘話） 本作は、AKIRA自身のルーツにもあるミクスチャーロックやラップ、ヒップホップテイストを混ぜたオリジナルスタイルの楽曲4曲収録。AKIRAのこれまでを